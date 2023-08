Stephen King, esce primo romanzo con Holly protagonista

STEPHEN KING, HOLLY (SPERLING & KUPFER, PP 528, EURO 21.90). Torna Stephen King con un nuovo agghiacciante romanzo, Holly, che sarà in libreria in contemporanea mondiale il 5 settembre 2023, in Italia per Sperling & Kupfer nella traduzione di Luca Briasco.

Per la prima volta troviamo Holly Gibney, tra i personaggi più avvincenti e pieni di risorse dell'universo kinghiano, già presente in Mr Mercedes e in The Outsider, protagonista di una storia che vede il male nascondersi dietro due avversari inimmaginabili.

"Non avrei mai potuto lasciare andare Holly Gibney. Doveva essere una comparsa in Mr. Mercedes e ha finito per conquistare la scena e il mio cuore. Holly è tutto suo" dice Stephen King che vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha e la figlia Naomi.

Nelle oltre 500 pagine troviamo Holly Gibney piuttosto restia ad accettare il caso della scomparsa della figlia di Penny Dahl quando la signora chiama l'agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la sua ragazza. Il suo socio, Pete, ha il Covid. Sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in congedo. Ma c'èqualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di dirle di no. A pochi isolati di distanza dal luogo in cui è sparita Bonnie, vivono gli ottuagenari Rodney ed Emily Harris, ritratto della rispettabilità borghese, sposati da una vita, professori universitari emeriti. Ma nello scantinato della loro casetta ordinata e piena di libri nascondono un orrendo segreto, che potrebbe avere a che fare con la scomparsa della ragazza e di tante altre persone. Holly dovrà fare appello a tutto il suo talento per anticipare e superare in astuzia i due professori e le loro menti perversamente contorte.



