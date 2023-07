Travaglio rievoca la sedia spolverata per lanciare il suo libro

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Marco Travaglio rievoca la celebre scena della sedia spolverata da Silvio Berlusconi nel corso della puntata di Servizio Pubblico del 10 gennaio 2013 in un video su Twitter realizzato per pubblicizzare il suo nuovo libro 'Il santo', in libreria dal 14 luglio. Nel video si vede il direttore de Il fatto quotidiano spolverare con un fazzoletto la sedia sulla quale prende posto, prima di sfogliare il libro e leggere alcune dichiarazioni di Berlusconi che smentiscono la sua stessa affermazione di non aver mai insultato nessuno. Il volume dedicato al fondatore di Forza Italia ha come sottotitolo la frase 'Il libro definitivo per non dimenticare nulla' e potrà essere acquistato in libreria e con Il fatto quotidiano. (ANSA).