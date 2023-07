Stonemaidens, esce in Italia il fenomeno TikTok Anime di Pietra

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - LLOYD DEVEREUX RICHARDS, ANIME DI PIETRA (PIEMME, PP 336, EURO 19.90). Arriva in italia il fenomeno #Stonemaidens. Il thriller dell'americano Lloyd Devereux Richards, pubblicato una decina di anni fa, era passato inosservato fino a quando, a febbraio 2023, la figlia dell'autore, Marguerite, ha raccontato in un video su TikTok la storia del padre e il suo sogno di scrivere ribaltando completamente le sorti del libro che è diventato un bestseller.

Stone Maidens ha conquistato gli americani, è diventato virale in poche ore, registrando milioni di visualizzazioni, scalando subito le classifiche e posizionandosi primo su Amazon. Ora, l'11 luglio, il thriller esce per Piemme, con il titolo Anime di Pietra, nella traduzione di Rachele Salerno. "Mio padre ha trascorso 14 anni a lavorare a un libro. Aveva un lavoro a tempo pieno e ha sempre dato la priorità ai suoi figli, ma ha trovato il tempo per farlo. E ne è così felice, anche se le vendite non sono eccezionali. Mi piacerebbe che riuscisse a vendere un po' di più, anche se non sa nemmeno che cosa sia TikTok" dice la figlia nel video in cui ha lanciato il libro su TikTok.

I diritti del thriller sono stati venduti in Brasile (Intrinseca), Cina (Complex), Corea (Dasan Books Co), Croazia (Story House Egmont), Polonia (Czarna Owca), Russia (Eksmo), Uk (Center Point Large Print) e in Spagna il libro è in asta.

Lloyd Devereux Richards, avvocato americano con la passione per la scrittura, nato a New York, che ora vive a Montpelier, in Vermont, con la sua famiglia, si sta già preparando al lancio del suo secondo libro, Maidens Of The Cave e più volte ha detto che "senza l'amore di sua figlia nulla sarebbe successo".

In Anime di Pietra, ambientato a Chicago, un killer, con un particolare interesse per i manufatti indigeni, ammazza giovani donne e lascia i loro corpi nei boschi, vicino a corsi d'acqua. Christine Prusik, antropologa forense per l'Fbi, è decisa a catturarlo a ogni costo. Ha risolto molti casi, ma questa volta qualcosa non torna, strane coincidenze turbano l'agente. Il serial killer che sta cercando è un uomo dalle mani forti che lascia come biglietto da visita, sui corpi delle vittime, una statuetta di pietra, simile agli amuleti ritrovati in Papua Nuova Guinea. Gli stessi luoghi in cui l'agente Prusik aveva lavorato tempo prima mentre faceva ricerche sul campo.

Un'esperienza che l'aveva segnata nel profondo. Si tratta di una sinistra coincidenza o c'è qualcosa di più? Mentre affiorano dettagli sempre più inquietanti, l'agente Prusik dovrà capire se esiste veramente una connessione tra gli omicidi e il suo oscuro passato, o se i suoi vecchi incubi sono tornati a ossessionarla nel presente. (ANSA).