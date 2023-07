Strega: vince Ada d'Adamo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir Come D'Aria (Elliot). A ritirare il premio Alfredo Favi, marito della scrittrice morta il primo aprile 2023, due giorni dopo essere entrata nella cinquina.

Al secondo posto Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), 170 voti e al terzo Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo), 75 voti.

Al quarto posto Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), 72 voti e al quinto Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori), 59 voti.

A presiedere il seggio Mario Desiati, vincitore del PremioStrega 2022. Hanno votato in 561 su 660 aventi diritto, pari a circa l'85% (ANSA).