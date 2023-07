Pordenonelegge 'Junior' con 100 eventi, con Colombo e Odifreddi

(ANSA) - PORDENONE, 07 LUG - Un cartellone con oltre 100 firme italiane e internazionali: è quello proposto da pordenonelegge 2023 per bambini e adolescenti. Con l'attenzione a due anniversari importanti, il centenario di Calvino e il 150/o della scomparsa di Alessandro Manzoni, che sarà ricordato in un incontro con Guido Sgardoli, Annalisa Strada e Sara Marconi.

Immancabili gli appuntamenti di "Caro autore, ti scrivo…", il concorso per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, che vedrà un poker di autori: l'autrice olandese Enne Koens e gli italiani Davide Morosinotto, Silvia Vecchini e Francesco D'Adamo. Ancora protagonista la grande narrativa con una straordinaria ospite, l'autrice bestseller R. J. Palacio, conosciuta in tutto il mondo per il successo di Wonder.

E ci sarà Gherardo Colombo con Fabio Caon per parlare della Costituzione italiana ma anche di educazione alla legalità, contrasto delle mafie, cittadinanza digitale, educazione alla salute; mentre Piergiorgio Odifreddi, con una esclusiva Lezione di matematica dimostrerà che la matematica non solo è più semplice di quanto sembra, ma è anche un'esperienza straordinaria.

Grande spazio anche per la poesia, che diviene un festival nel festival, tanto da essere forse la più vasta platea italiana del settore. Saranno protagoniste oltre 60 voci italiane e straniere: con la presentazione di raccolte dedicate a grandi poeti contemporanei come Antonella Anedda e Antonio Riccardi, con presenze internazionali illustri come la poetessa Ana Bladiana, con i cinque finalisti del Premio Strega Poesia. Ci sarà anche la grande poetessa Vivian Lamarque, vincitrice del Premio Saba 2023, in dialogo con Beatrice Zerbini.

Imperdibile l'omaggio a Giorgio Caproni, con Nina Quarenghi e Attilio Mauro Caproni, che offriranno un ritratto sorprendente del grande poeta. (ANSA).