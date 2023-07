Ospiti e incontri letterari per L'isola del libro Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - L'archeologo Zhai Hawass, lo scrittore Marcello Veneziani e il filosofo Stefano Zecchi, ma anche il vicepresidente del senato Maurizio Gasparri e il generale dei carabinieri Mario Mori sono alcuni degli ospiti dell'11/a edizione della rassegna "Isola del libro Trasimeno".

Tra incontri letterari con nomi di rilievo nazionale e internazionale, la manifestazione si svolgerà per tutta l'estate nel territorio del lago umbro. Con una novità, visto che andrà in scena quest'anno con altri appuntamenti anche in autunno e inverno, compreso quello in programma con il sottosegretario alla cultura e storico dell'arte Vittorio Sgarbi. Con una conferenza stampa che si è tenuta a Perugia è stato svelato il programma della rassegna ideata da Italo Marri, che si terrà tra Passignano e Castel Rigone, ma con tappe anche in altre località del Trasimeno, come il debutto a Castiglione del Lago. Alla presentazione, tra gli altri, sono intervenuti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il consigliere regionale Eugenio Rondini, il direttore artistico Antonio Carlo Ponti e Fausto Cardella, membro del comitato scientifico della manifestazione e presidente della giuria del premio letterario "Isola del libro Trasimeno". Quest'anno per la prima volta assegnato a una casa editrice, la Vallecchi di Firenze. "Oggi si legge sempre meno - ha sottolineato Marri - e siamo qua per dire che i libri esistono e vanno valorizzati e promossi soprattutto nei confronti delle nuove generazioni". "Il tema della promozione della cultura e dell'incentivo alla lettura - ha poi commentato la presidente Tesei - è tra i nostri progetti e obiettivi. La Regione ha investito molto sulla promozione della lettura rilanciando anche un evento come UmbriaLibri. Su questa scia si inserisce anche una manifestazione come Isola del libro Trasimeno". (ANSA).