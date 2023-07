Ostaggio, intricato giallo in una Cagliari balneare

(di Maria Grazia Marilotti) (ANSA) - CAGLIARI, 06 LUG - MARIA FRANCESCA CHIAPPE, "OSTAGGIO" (Castelvecchi edizioni, PP 285, 18,50 euro).

Primavera 2021, la Sardegna è in zona bianca ma restano in piedi le restrizioni per il contenimento del Covid. In questo contesto prende il via "Ostaggio", edizione Castelvecchi, secondo romanzo della scrittrice e giornalista cagliaritana Maria Francesca Chiappe, autrice anche di libri-inchiesta su fatti di cronaca nera.

Un giallo ambientato a Cagliari, capoluogo dell'Isola, che diventa quasi protagonista del racconto ed emerge con tutto il suo fascino e le sue contraddizioni tra bellezza e degrado. O con le infinite sfumature d'azzurro del mare e del cielo, i suoi profumi e sapori. Il quartiere dei villini del lungomare Poetto con le sue atmosfere retro è lo scenario di un mistero: una donna scompare. La sua auto con le portiere aperte e la spesa ancora nel sedile posteriore è parcheggiata nel cortile della villa e una bambina in lacrime si aggira disperata.

Partono le indagini e scatta in automatico il piano anti-sequestri, nonostante il fenomeno in Sardegna sia ormai solo un ricordo. Un caso sospetto con molte implicazioni: gli inquirenti seguono diverse piste tra cui quella più inquietante del femminicidio. Sulle tracce della vittima e dei possibili colpevoli anche Annalisa Medda, brillante giornalista televisiva capace di collegare i fatti e persino anticipare con le sue intuizioni i risultati delle indagini. Accanto a lei Fernando Corallo, capo della squadra mobile, alleato e antagonista, malgrado una forte attrazione reciproca, della cronista di cui apprezza l'intelligenza e il rigore, salvo trovarsi spiazzato dagli scoop che portano alla luce dettagli importanti.

Due personaggi chiave che l'autrice ripropone, come un sequel del suo romanzo d'esordio "Non è lei", menzione speciale al Premio Alziator. Ispirandosi ad alcuni clamorosi fatti di nera accaduti nell'Isola, la scrittrice dà vita a un intreccio dove, accanto al nucleo centrale della vicenda, affiora un traffico di droga che getta un'altra luce sull'intricata inchiesta. Mentre Cagliari ritorna in zona rossa.

Tra i punti di forza di "Ostaggio" una capacità di sottolineare gli snodi narrativi con inattesi colpi di scena. Un giallo avvincente in cui compare un implicito omaggio ad Agatha Christie con una intraprendente e sorprendente investigatrice, un caso parallelo in cui Annalisa Medda viene coinvolta quasi per caso e che pure riuscirà a risolvere. Alcuni elementi rimangono in sospeso nella storia. Tutto farebbe pensare che l'autrice abbia già in mente un sequel.