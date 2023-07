Musica trap, un libro spiega il fenomeno

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - FRANCESCO CAROLI, 'IL MUTAMENTO DELLE SUBCULTURE. DAI TEDDY BOY ALLA SCENA TRAP' (MELTEMI, PP. 148, EURO 10) Da dove arriva la trap? Musica che ormai spopola in Italia, i cantanti trap sono arrivati anche sul palco dell'Ariston.

L'origine del fenomeno trap lo spiega in questo libro il critico Francesco Caroli, il volume s'intitola 'Il mutamento delle subculture. Dai teddy boy alla scena trap', edito dalla casa editrice Meltemi.

Caratteristiche della trap: testi aggressivi, sintetizzatori, drum-machine, ritmi sincopati. Oggi amata dai giovanissimi, da fenomeno di nicchia di alcuni ambienti urbani, è diventata commerciale e pop; nasce negli USA, come sottogenere dell'hip hop, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila. La parola trap in inglese fa riferimento alla 'trap house' che sta per 'casa delle trappole' ovvero un posto dove si spacciano sostanze stupefacenti.

Caroli in queste pagine, in maniera puntuale, analizza anche mode e fenomeni pop del passato, a partire da quelli degli anni Cinquanta.

Nato a Taranto, Caroli, è laureato in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei all'Università degli studi di Bari Aldo Moro. Collabora come project manager per l'etichetta discografica DIGA Records. (ANSA).