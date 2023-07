L'avventura del metodo con un capitolo inedito di Edgar Morin

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - EDGAR MORIN, L'AVVENTURA DEL METODO (RAFFAELLO CORTINA EDITORE, PP 160, EURO 18.00). L'avventura del metodo, il volume che va alle origini del capolavoro realizzato in trent'anni di scrittura da Edgar Morin, comprende un capitolo finora rimasto inedito: Per una razionalità aperta, che inizialmente era previsto nel piano generale della grande opera dell'autore francese ma poi non è entrato.

Il volume arriva in libreria per Raffaello Cortina Editore nell'edizione a cura di Francesco Bellusci.

Come il baniano, l'albero i cui rami, cadendo a terra, si trasformano in nuove radici, Il metodo ha avuto origine dal congiungersi di molteplici esperienze esistenziali e intellettuali le cui ricadute hanno generato nuove arborescenze, distinte ma inseparabili dal ceppo che le ha fatte nascere.

Il filosofo e sociologo, tra le figure più prestigiose della cultura contemporanea, che l'8 luglio compirà 102 anni, propone il racconto di un'opera-vita, un'esistenza che ha nutrito nel corso del tempo l'opera, che a sua volta ha alimentato la vita.

Attraverso questo cammino della vita nella mente e della mente nella vita, il libro traccia la via per una rifondazione dell'umanesimo con le idee del Metodo.