All'11/o Passaggi Festival a Fano 35mila presenze e 137 eventi

(ANSA) - FANO, 29 GIU - Chiusa l'11/a edizione di Passaggi Festival a Fano (Pesaro Urbino). E' tempo di bilanci e di numeri che sono molto positivi: circa 35mila presenze complessive nelle varie location nei 5 giorni dell'evento, 3mila i volumi venduti nella libreria e nei banchetti gestiti da Librerie.Coop, 306 partecipanti ai laboratori di Memo, Pincio e Torrette, 125 persone dello staff (40 sono studenti dei progetti Pcto, ex alternanza scuola lavoro, del liceo Nolfi-Apolloni di Fano); e ancora 184 ospiti, 96 libri presentati e 68 le case editrici coinvolte.

C'è soddisfazione tra gli organizzatori per il successo dell'evento dedicato al libro, che ha raccolto commenti positivi, ringraziamenti e consensi da autori, ospiti, istituzioni, sponsor e, soprattutto, dal pubblico. Nonostante un programma mai così concentrato (137 eventi in 5 giorni), con molteplici appuntamenti in contemporanea, la risposta del pubblico è stata positiva in tutte le sedi del festival (12 tra centro storico e lungomare) e nelle rassegne librarie (16) che hanno privilegiato come sempre la saggistica, spaziando però anche nella poesia, nella narrativa e nei graphic novel.

Gli incontri sono stati tutti a ingresso gratuito, tra i più partecipati quelli con Franco Cardini (Premio Passaggi), Lucia Annunziata (Premio Andrea Barbato), Malika Ayane (Premio Fuori Passaggi), Mario Giordano, Nando dalla Chiesa e Gigliola Cinquetti, Stefania Andreoli, Stefano Zamagni, Igor Sibaldi e Daniel Lumera. Inoltre grande copertura dei media e anche social.

Le novità 2023 hanno riguardato spazi e contenuti. Nuova la sede del Bastione Sangallo e la modalità di abbinare libri e pratiche come accaduto nella rassegna Passaggi di benessere con l'associazione Meditamondo; nuova la rassegna Passaggi di economia, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e il 'Salotto del Pincio, spazio informale allestito grazie a Rebel House.

Intervento di Giovanni Belfiori, direttore e ideatore di Passaggi Festival L'edizione 2023, ha sottolineato Giovanni Belfiori, direttore e ideatore di Passaggi Festival, "è stata costruita con difficoltà a causa di condizioni economiche che ogni anno peggiorano, anziché migliorare, lamentano gli organizzatori: non potendo più contare sul contributo straordinario della Regione arrivato nel 2022" sono stati fatti "miracoli per mantenere un programma ricco, con un'offerta culturale molteplice in grado di attrarre visitatori di ogni genere". I timori, però, sono stati presto fugati dalla "straordinaria partecipazione di pubblico, con una rilevante presenza di turisti da fuori regione, che ha consacrato il successo dell'edizione 2023".

Il futuro di Passaggi a Fano o nelle Marche? "Il problema principale - osserva - non è dove organizzare il festival, ma come organizzarlo. La convenzione con Fano scade nel 2024: sarà questa giunta a stanziare il finanziamento per Passaggi, ma sarà la prossima amministrazione a gestirlo. Chiediamo, quindi, a tutte le forze politiche di esprimersi sul futuro del festival già ora, per consentirci di fare la scelta migliore per la manifestazione e per la città. Dall'attuale amministrazione comunale fanese, con cui abbiamo lavorato bene in questi anni, vorremmo maggiore attenzione ai dettagli per evitare che la burocrazia ci blocchi, ci crei problemi, ci faccia allungare a dismisura i tempi". E "alla Regione Marche chiediamo un sostegno reale"; "quest'anno abbiamo partecipato al bando unico per festival e mostre, uno strumento innovativo, ma che, così com'è progettato, non va assolutamente bene per noi". (ANSA).