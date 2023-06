Rivista di Cultura del Libro dedicata a ricerca e collezionismo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Un intervento di Alberto Brambilla dedicato a Tra collezionismo e ricerca. Schede bibliografiche per Dino Buzzati apre il nono volume, appena uscito, della Rivista di Cultura del Libro dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia (Alai).

Nel corso dell'annuale Assemblea Generale Ordinaria dell'Alai, a Bologna, i soci hanno eletto il Consiglio Direttivo dell'Associazione nominando per un secondo mandato il presidente Gabriele Maspero e la vice presidente Anna Franchini Baumann.

Passione per il libro e la sua storia, per la carta e la rilegatura, le illustrazioni e le collezioni sono al centro del volume in cui Mauro Chiabrando ci racconta nel dettaglio come è nato lo stile tascabile Mondadori grazie a I Libri del Pavone, creati nel 1953, e agli Oscar Settimanali che debuttarono con Addio alle armi di Ernest Hemingway, uscito nell'aprile del 1965.

In primo piano anche il saggio di Antonio Castronovo su futuristi e scienza: Ebbra d'ignoto. Periodici e manifesti sulla scienza futurista.

Lucio Gambetti si concentra invece su Otto gioielli, due perle e qualche minuteria. I libri per ragazzi delle Edizioni Vitagliano. Stefano Domenighini ci parla della Storia delle cartoline postali e illustrate; Michele Rapisarda si sofferma sulle Figurine Salani, vecchio passatempo popolare, mentre Francesca Nepori scrive un intervento su Relazioni e avvisi a stampa delle feste. Il caso di Casa Savoia. Ci sono poi le Note sul commercio del libro antico in Italia di Giovanni Biancardi.

La Rivista Alai è disponibile presso le librerie consociate o all'indirizzo email: direzione.alai@alai.it. (ANSA).