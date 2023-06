'Cervia, la spiaggia ama il libro' con Bartoletti e Veltroni

(ANSA) - CERVIA, 28 GIU - E' dedicata a 'La forza e il sorriso della Romagna', dopo l'alluvione di maggio, la 31/a edizione della rassegna 'Cervia, la spiaggia ama il libro', in programma dal 12 luglio al 15 agosto, quando l'evento si concluderà con il tradizionale incontro con gli autori sulla spiaggia di fronte al Grand Hotel. In particolare il 17 luglio, al Beach Club Mare Pineta Resort, è in programma una cena-spettacolo di raccolta fondi per il progetto 'Assieme per la Salina', il cui ricavato sarà devoluto per sostenere la Salina nella sua rinascita ambientale e produttiva: protagonisti dell'evento, 'Sanremo insieme', saranno il giornalista-scrittore Marino Bartoletti e il Duo Idea. Nel programma della rassegna, tra l'altro, le interviste di Bartoletti a Walter Veltroni (12 luglio) sui suoi libri 'Buonvino tra amore e morte' (Marsilio) e 'La scelta' (Rizzoli) e a Gigi Marzullo (14 luglio), che racconterà il suo 'La vita è un sogno. Incontri sottovoce' (Rai Libri). Bartoletti sarà protagonista anche della serata del 13 luglio con il suo libro 'La discesa degli dei' (Gallucci Editore). Poi, appuntamenti con Ameya Gabriella Canovi, Roberto Arditti, Enrico Franceschini, Roberto Mugavero, Marco Trabucchi, Adriana Pannitteri, Beppe Boni, Fabrizio Binacchi, Graziano Pozzetto. Sedici incontri con la cultura nelle sue diverse forme, che può ben conciliarsi con una vacanza al mare, come filo conduttore.

Sabato 22 luglio la serata sarà dedicata al 55/o anniversario della morte di Giovannino Guareschi: nella città balneare romagnola lo scrittore trascorse i periodi estivi dal 1962 al 1968 e acquistò la villa di via Bellucci, dove per lungo tempo, anche dopo la sua morte, hanno soggiornato i figli Alberto e Carlotta. In cartellone per tutta l'estate, poi, visite guidate nella Milano Marittima Liberty, Trekking letterario urbano, Cervia panoramica al tramonto, Le architetture del Sale, Passeggiate meditative in Pineta. (ANSA).