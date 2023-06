Premi Strega in audiolibro, Veronesi al vertice top ten Audible

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Manca poco alla finale del Premio Strega 2023. In attesa di scoprire, il 6 luglio a Villa Giulia a Roma, chi sarà proclamato vincitore tra Rosella Postorino, Romana Petri, Ada d'Adamo, Maria Grazia Calandrone e Andrea Canaobbio, sono tante le proposte Audible per immergersi nell'ascolto degli audiolibri dei romanzi che hanno fatto e faranno la storia di questo ambito premio letterario. Tra queste ci sono anche due titoli della cinquina 2023: Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone, narrato da Sonia Bergamasco e Rubare la notte di Romana Petri, narrato da Vanessa Korn.

Ma chi sono, nella classifica dei 10 audiolibri vincitori del Premio Strega i più ascoltati su Audible? Al vertice troviamo il due volte vincitore Sandro Veronesi con Il colibrì, (nel 2020), letto da Fabrizio Gifuni, che è anche al quinto posto della top ten con Caos Calmo (vincitore nel 2006) letto dallo stesso scrittore. Al secondo posto ci sono Le otto montagne di Paolo Cognetti (vincitore nel 2017), letto da Jacopo Venturiero e al terzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (vincitore nel 1959), letto da Toni Servillo seguito, al quarto posto, da Il nome della rosa di Umberto Eco (vincitore nel 1981), letto da Tommaso Ragno.

A occupare il sesto posto è L'isola di Arturo di Elsa Morante (vincitrice nel 1957), letto da Iaia Forte, al settimo Lessico famigliare di Natalia Ginzburg (vincitrice nel 1963), letto da Margherita Buy, all'ottavo La chimera di Sebastiano Vassalli (vincitore nel 1990), letto da Alberto Bergamini e al nono Due vite di Emanuele Trevi (vincitore nel 2021), letto da Riccardo Bocci. Chiude la top ten La scuola cattolica di Edoardo Albinati (vincitore nel 2016), letto da Giancarlo Cattaneo.

La predilezione per i classici e per le grandi voci è un binomio che accompagna anche i Premi Strega più amati su Audible. Secondo l'ultima ricerca condotta da NielsenIQ per Audible sui trend di ascolto degli audiolibri in Italia, infatti, i classici continuano a essere il genere più amato, mentre per più della metà degli ascoltatori la voce narrante gioca un ruolo fondamentale nell'esperienza d'ascolto: il 60% preferisce un professionista/doppiatore, mentre il 40% apprezza la voce di un attore o attrice noti. (ANSA).