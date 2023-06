Brescia, esce guida della Capitale della Cultura italiana 2023

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - GIANLUIGI SOSIO, BRESCIA (FELTRINELLI- MORELLINI, EURO 16). Il vasto patrimonio culturale di Brescia, dal Parco Archeologico Romano fino alla street art e al museo della Mille Miglia. La ricca varietà dei paesaggi circostanti: le distese d'acqua dei laghi d'Iseo, di Garda e d'Idro, le cime di Alpi e Prealpi, le foreste in Valcamonica, Val Sabbia e Val Trompia, l'orizzonte sterminato della Grande Bassa. Arriva in libreria la guida turistica dedicata a Brescia, Capitale della Cultura Italiana 2023, firmata dal giornalista e fotoreporter Gianluigi Sosio, pubblicata da Morellini Editore e Feltrinelli.

"Si fa presto a dire Brescia. Ma se decidete di raccontarla, con tutto il suo territorio, vi accorgerete di quanto è grande nello spazio e quanto lunga nella sua storia".

Brescia oggi vanta la più vasta area archeologica romana e medioevale dell'intero Nord Italia, un'importantissima eredità storica nel centro della città. Nel 2011 ha ricevuto il titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità, unitamente al complesso monumentale di San Salvatore e Santa Giulia. In questa guida sono raccontati anche i grandi territori che le fanno da cintura, quasi a voler proteggere questo autentico patrimonio.

Caratterizzate dagli elementi di successo delle guide Morellini con lo stile narrato degli autori insider, che restituisce l'anima e l'identità dei territori, queste guide, attraverso l'innovativo formato digitale Extended Book (www.extendedbook.org) danno la possibilità al lettore di fruire di continui aggiornamenti e di vivere una esperienza di lettura allargata, tramite ulteriori contenuti digitali come video, playlist Spotify, testi di approfondimento.

In questo quadro si inserisce la collaborazione con Loquis, la piattaforma leader nei podcast di viaggio dove si potranno ascoltare i podcast dedicati alla guida di Brescia.

Direttore del periodico Il Ginepro, Sosio, che è nato a Bormio e vive a Milano, è autore di Go Liguria (Mondadori), Un mondo di sguardi (Agorà) e coautore di guide e libri illustrati per Touring, Mondadori, Rizzoli, De Agostini. (ANSA).