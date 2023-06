A Villalta il premio Franco Fortini

(ANSA) - PORDENONE, 26 GIU - Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge, ha vinto il Premio letterario internazionale "Franco Fortini" per la raccolta "Dove sono gli anni" (Garzanti).

L'annuncio è stato fatto a Fano (Pesaro-Urbino) nell'ambito della giornata conclusiva dell'undicesima edizione di Passaggi Festival.

Nella motivazione si legge che il premio è stato assegnato per l'attinenza con la poetica di Fortini.

"In 'Dove sono gli anni' - si legge - l'autore abita la lingua della poesia, le trasformazioni del nostro tempo, attraversando i luoghi, il paesaggio, con una scrittura che si colloca negli spazi della vita, alla ricerca del suo significato profondo dove accadono tutti gli attraversamenti, dove la Storia rivive per considerare la memoria come presente che inonda di parole e risposte sull'esistente. Il punto di arrivo è la Natura, ciò che muta le forme tra crescita e estinzione, "legge, sorte, nemica e madre". La poesia non illude, si realizza in una voce che si fa limite e testimonianza". (ANSA).