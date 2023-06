Baldelli, Monferrini e Parrella la terna premio Donna Scrittrice

(ANSA) - SAVONA, 25 GIU - Simona Baldelli con 'Il pozzo delle bambole' (Sellerio), Michela Monferrini con 'Dalla parte di Alba' (Ponte alle Grazie) e Valeria Parrella con 'La fortuna' (Feltrinelli) sono le finaliste della 38^ edizione del premio letterario nazionale per la Donna Scrittrice Savona 2023, promosso dal Comune Savona, che ne ha affidato l'organizzazione al Teatro dell'Opera Giocosa - Teatro di Tradizione.

La scelta della terna, tra le sessantadue opere in concorso, è stata effettuata dalla Giuria dei critici composta da Elvio Guagnini (presidente), Emanuela Ersilia Abbadessa, Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri e Pier Antonio Zannoni (segretario coordinatore).

La stessa Giuria ha assegnato il premio Opera Prima a Greta Pavan per il romanzo 'Quasi niente sbagliato' (Bollati Boringhieri) e il premio speciale della giuria a Rosella Postorino per il romanzo 'Mi limitavo ad amare te' (Feltrinelli).

Le tre opere finaliste saranno votate congiuntamente dalla giuria dei critici e dalla giuria popolare nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà a Savona domenica 16 luglio, alle 21, sulla Fortezza del Priamar. (ANSA).