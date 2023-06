Passaggi Festival a Fano, premio a Franco Cardini

(ANSA) - FANO, 24 GIU - Saggistica, narrativa, poesia: sarà una giornata che celebra il libro e la cultura quella che domenica 25 giugno a Fano (Pesaro Urbino) chiude l'11/a edizione di Passaggi Festival. In programma il conferimento del Premio Passaggi a Franco Cardini, del Premio Fuori Passaggi a Malika Ayane e del Premio Letterario Internazionale Franco Fortini nella rassegna di poesia Passaggi DiVersi.

Proseguono gli appuntamenti per i più piccoli -libri e laboratori- gli aperitivi scientifici, gli incontri con gli autori in riva al mare, le rassegne tematiche e gli appuntamenti informali 'Al di là del libro' nel salotto del Pincio. In chiusura, la lectio magistralis di Marino Sinibaldi sul tema 2023 'Chiedi alla vertigine' e il brindisi finale dei 'Calici DiVersi' con letture di poesie e degustazione di vini del territorio. Tra gli ospiti Sabina Guzzanti, Marino Sinibaldi, Micol Sarfatti, Elena Ghiretti, Mariangela Pira, Francesco Morena, Paolo Pagani. (ANSA).