Sono quattro i finalisti del Premio Viadana 2023

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Sonia Aggio con "Magnificat" (Fazi), Ritanna Armeni con "Il secondo piano" (Ponte alle Grazie), Luigi Contu con "I libri si sentono soli" (La Nave di Teseo) e Gabriele Romagnoli con "Sogno bianco" (Rizzoli) sono i finalisti dell'edizione 2023 del Premio Viadana, nato nel 1996 per iniziativa dello scrittore e regista Pier Carpi.

Il quartetto finale è stato scelto dalla Commissione scientifica del Premio presieduta dall'assessore alla Cultura Rossella Bacchi e formata da Luigi Bedulli (presidente onorario), Benedetta Boni, Alessia Lodi Rizzini, Naiche Moreschi, Antonio Aliani, Maria Coppi e, da quest'anno in rappresentanza delle scuole del territorio, dalla professoressa Adalina Gorni. Oltre alla giuria popolare, torna anche in quest'edizione la giuria giovani, composta da studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, che contribuirà alla scelta del vincitore.

Quattro le serate di presentazione, una per finalista: si inizia il 3 settembre con Sonia Aggio, si prosegue il 15 settembre con Luigi Contu, il 22 con Ritanna Armeni, per chiudere il 24 settembre con Gabriele Romagnoli. Alla fine degli incontri, le votazioni delle due giurie. Il premio consiste nell'acquisto di copie del libro vincitore da inviare alle biblioteche pubbliche, scolastiche, di ospedali, carceri, orfanotrofi e comunità.

Nel 2022 il riconoscimento è andato a Silvia Truzzi per "Il cielo sbagliato", Longanesi. Nell'albo d'oro del premio i nomi, tra gli altri, di Silvia Avallone, Davide Longo e Paolo Cognetti. (ANSA).