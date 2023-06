Karunatilaka, arriva in Italia vincitore del Booker Prize 2022

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Shehan Karunatilaka, lo scrittore dello Sri Lanka che si è aggiudicato il Booker Prize 2022 con il romanzo Le sette lune di Maali Almeida, tradotto in Italia da Faz, sarà in Italia a settembre: il 9 a Mantova, ospite di Festivaletteratura e l'11 a Torino dove inaugurerà la stagione 2022/2023 della Fondazione Circolo dei Lettori.

Nuovo fenomeno della letteratura mondiale, Karunatilaka racconta nel libro, tra satira politica e realismo magico, un amore proibito, un omicidio misterioso e la tormentata storia dello Sri Lanka.

Ambientato a Colombo, nel 1990, il romanzo vede protagonista il fotografo di guerra, giocatore d'azzardo e gay clandestino Maali Almeida. Il suo corpo smembrato sta affondando nelle tranquille acque del lago Beira e lui non ha idea di chi lo abbia ucciso.

In un paese in cui a regolare i conti sono squadroni della morte, attentatori suicidi e sicari, l'elenco dei sospetti è tristemente lungo. Anche nell'aldilà il tempo per Maali scorre veloce: ha a disposizione sette lune - sette notti - per provare a contattare l'uomo e la donna che più ama e condurli alla sua scatola segreta di fotografie, una serie di immagini che potrebbero sconvolgere lo Sri Lanka.

Classe 1975, Karunatilaka attualmente vive in Sri Lanka e si è imposto sulla scena letteraria mondiale nel 2010 con il suo romanzo d'esordio, Chinaman, con il quale ha vinto il Commonwealth Book Prize, il dsc Prize for South Asian Literature e il Premio Gratiaen. Cresciuto a Colombo, ha studiato in Nuova Zelanda e ha vissuto e lavorato a Londra, Amsterdam e Singapore.

Attualmente vive in Sri Lanka. Le sue canzoni, sceneggiature e storie sono state pubblicate su Rolling Stone, GQ e National Geographic.

Dopo Michael Ondaatje, che vinse nel 1992 con Il paziente inglese, Karunatilaka è il secondo autore dello Sri Lanka a vincere il Booker Prize. (ANSA).