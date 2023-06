Maturità: Gamberale, gli Indifferenti oggi sarebbero sui social

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Belle le varie tracce ma io non avrei avuto dubbi: avrei scritto sugli Indifferenti di Moravia", dice all'ANSA la scrittrice Chiara Gamberale, il cui libro Per dieci minuti compie 10 anni e torna in libreria con una nuova edizione (Feltrinelli) e presto un film con la regia di Maria Sole Tognazzi.

"Trovo che in questi tempi dominati dai social l'essere indifferente sia un male correlato, i personaggi di Moravia sono totalmente attuali. Sarebbe molto importante che riuscissimo come società a capire la differenza tra reale e social: l'indifferenza è il distacco da quello che pulsa. Sono molto preoccupata di questo, ho anche mandato una mail a 'Scrivi a Giorgia' chiedendo alla Meloni l'opportunità di una patente per i social, senza aver avuto risposta. Trovo - aggiunge - che bisognerebbe fare qualcosa per formare i giovani, ma anche tutti noi ad usarli per capire e arginare l'indifferenza". (ANSA).