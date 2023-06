La Festa di poesia di Pordenonelegge approda in Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Varca il confine sloveno la Festa di poesia curata e promossa da fondazione Pordenonelegge.it in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e GO! 2025 Nova Gorica − Gorizia.

Due gli incontri in programma e dodici le voci poetiche che si alterneranno in un turnover di versi senza confini: si parte martedì 4 luglio, a Pordenone, dove leggeranno i loro testi sette autori: Cesare Lievi, Riccardo Costantini, Francesco Brancati, Maurizio Benedetti, Francesco Deotto, Enrico Giacomini e Beatrice Magoga.

Il secondo incontro, "GO 25! Poeti sul confine", è in programma venerdì 7 luglio, a Medana in Slovenia, dove saranno protagoniste cinque voci poetiche del nostro tempo: Antonella Bukovaz, Giovanni Fierro, Katarina Gomboc Čeh, Petra Koršič e Gaia Rossella Sain.

"I poeti di confine - spiega Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge e curatore dell'evento - hanno vissuto e vivono in quell'area, chissà quante volte sono passati vicino di qua o di là del confine: oggi quelle stesse voci poetiche fanno del confine una metafora di ciò che unisce e rende attraversabili le terre e le culture, in poetica opposizione con i confini che dividono. Metafora del confine che, in questo caso, è frequentata dalla pratica della traduzione poetica, dal testo a fronte che ogni poesia è, da una parte e dall'altra, nella stessa doppia pagina". (ANSA).