Il Libro Possibile con Aramburu, De Giovanni, Gratteri, Auci

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Torna Il Libro Possibile, dal 5 all'8 luglio a Polignano a Mare, e dal 18 al 22 luglio a Vieste, nove serate con nomi di spicco italiani e internazionali. Titolo di questa XXII edizione: 'Penso positivo', frase che rende omaggio al celebre brano di Jovanotti. "Pensare positivo - spiega Rosella Santoro, direttrice artistica di Libro Possibile - significa avere un approccio costruttivo alla vita, anche quando tutto sembra andare verso la distruzione; dell'ambiente, della pace, dei diritti. Anzi, è soprattutto in questi momenti che bisogna invertire la tendenza dominante alla rassegnazione e provare a costruire o ricostruire. A partire dal pensiero, la più grande forza motrice dell'essere umano".

Temi sul tavolo: diritti, clima, legalità. Spazio anche alla narrativa con Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Diego De Silva, Alain Elkann, Stefania Auci, nota per il romanzo 'I Leoni di Sicilia', un caso editoriale in corso di traduzione in 32 Paesi. Ci sarà anche la scrittrice diciottenne di Cerignola, Sara Ciafardoni, bookstagrammer e blogger che presenterà il suo romanzo 'La Ragazza che scrive'. Fra gli stranieri attesi Fernando Aramburu, Kristinn Hrafnsson, direttore di WikiLeaks, Anabel Hernandez, Nick Rosa, Donald Sassoon, Paolo Taticchi, Zharko Kujundjiski. (ANSA).