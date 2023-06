Eataly Art House diventa editore, primo volume è su Photo&Food

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Eataly Art House diventa editore e presenta il suo primo volume: Photo&Food, Food in Magnum Photographs from 1940s to the Present Day dedicato alla mostra curata da Walter Guadagnini in collaborazione con Costanza Vilizzi e realizzata insieme a Magnum Photos, in corso a Verona presso Eataly Art House - E.ART.H fino al 17 settembre.

Un viaggio che inizia nell'immediato dopoguerra, quando il cibo è una necessità e spesso una chimera e prosegue negli anni Cinquanta e Sessanta, quando le tavole imbandite sono testimoni di un momento di rinascita collettiva, così come i ristoranti dove si svolgono i riti delle festività sacre e profane, tra i divi e le divine del cinema e della musica, da Marilyn ai Beatles. Il cibo diviene poi sempre più una merce di consumo, e come tale viene prodotto, venduto e comunicato, mentre sono di questi ultimi anni le riflessioni sulle tecniche di produzione e conservazione del cibo in un pianeta sovraffollato e affamato.

Il viaggio ci porta poi idealmente ai rituali delle diverse credenze e religioni che accompagnano il cibo, dalla notte dei tempi, là dove si incontrano aspirazioni e necessità dell'essere umano. Il libro sarà presentato martedì 27 giugno presso Green Pea, a Torino, con la presenza di Oscar Farinetti, Chiara Ventura e Walter Guadagnini; modera l'incontro Luca Beatrice. "Il cibo rappresenta il bene primario per noi umani. Se non mangiamo, moriamo. Ma c'è modo e modo di mangiare, varianti infinite in relazione a quantità, qualità e costume. Il rapporto dell'uomo con il cibo segna il più antico e sincero fenomeno culturale dei sapiens che, in 300mila anni di storia, hanno girovagato nel pianeta alla ricerca di territori fertili, insediandosi in ogni angolo dei 150 milioni di chilometri quadrati delle terre emerse. Perché è proprio dall'agricoltura che parte la filiera del cibo, segue la trasformazione, poi la cucina, infine il piatto. Per comprendere appieno il valore del cibo occorre occuparsi di ogni passaggio di questa filiera. È già difficile farlo con le parole, figuriamoci con un'immagine - ha dichiarato Oscar Farinetti, presidente di Eataly Art House - nella mostra Photo&Food ci sono 125 capolavori di 29 maestri della fotografia, arruolati dall'agenzia Magnum Photos, la più importante al mondo. Le immagini, strepitose, fissate tra gli anni Quaranta e i giorni nostri, sono state capaci di raccontarci il rapporto tra l'uomo e il cibo in tutti gli aspetti della filiera agroalimentare. Non sono soltanto immagini, sono storie umane… di popoli interi". (ANSA).