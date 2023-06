Normal People, è boom per la serie cult young adult

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un tam tam che va avanti da tre anni, un libro perfetto per raccontare i Millennial senza stereotipi e poi la nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi, ora, arrivata finalmente anche in Italia, Normal People di Lenny Abrahamson sta diventando un piccolo caso di culto.

Tratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney da 1 milione di copie (in Italia pubblicato da Einaudi come le altre opere di questa autrice di Dublino), la miniserie prodotta da Bbc e Hulu, dopo un passaggio su Lionsgate+, è diventata in Italia la seconda più vista su RaiPlay dopo Mare Fuori. E grazie alla loro interpretazione d'eccellenza in Normal People i due giovani protagonisti sono ora tra i talenti emergenti, Paul Mescal e Daisy Jessica Edgar-Jones.

Cosa ha di speciale Normal People? Certamente un romanzo di grande successo e un adattamento che non delude, ma al cuore c'è un'aderenza totale, naturale, senza sconti ma anche senza esagerazioni su come sono i giovani adulti. È un coming of age, una storia di crescita di due giovani studenti dal liceo all'università. Non ci sono vite allo sbando, non ci sono violenze, non ci sono eccessi: al centro ci sono proprio persone normali alle prese con il diventare grandi, trovare un posto nel mondo, sganciarsi dalle famiglie d'origine, affrontare l'accettazione di se stessi senza altri modelli, sperimentare il dolore, le delusioni, le ferite e soprattutto imparare ad amare.

Niente di sdolcinato nella storia di Connell e Marianne, giovani della contea irlandese di Sligo, lui intelligente, brillante, adorato dalle ragazze, estrazione proletaria e lei ricca, infelice, secchiona, bullizzata. Si frequenteranno (di nascosto) dal liceo e poi andranno, primi della classe, al college, entrambi selezionati al prestigioso Trinity College di Dublino e si diranno ti amo solo alla fine, dopo essere stati migliori amici, confidenti, sodali, amanti appassionati.

E c'è un grande, bellissimo tema nuovo che attraversa la serie e che definisce i giovani adulti di oggi oltre gli stereotipi: l'idea che si è felici quando si è indipendenti l'uno dall'altro, quando l'amore non è avere rimpianti per quello che non si è fatto per sacrificarsi per l'altro. (ANSA).