Lungomare di libri a Bari, tra ospiti i finalisti del Campiello

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Saranno quasi 50 gli ospiti per più di 30 appuntamenti nella tre giorni di Lungomare di libri, la terza edizione della manifestazione letteraria che dal 30 giugno al 2 luglio porterà a Bari scrittori, editori e librai nei luoghi simboli della città: nel borgo storico e lungo la Muraglia, da largo Vito Maurogiovanni al fortino Sant'Antonio, da piazza del Ferrarese fino al Mercato del pesce e allo spazio Murat. Il capoluogo pugliese si trasformerà in una libreria a cielo aperto con reading, esposizioni, convegni e lezioni magistrali.

Organizzato dal salone internazionale del libro di Torino, in sinergia con la città di Bari e I presìdi del libro, quest'anno la manifestazione ruoterà attorno a La fantasia è un posto dove ci piove dentro, citazione tratta da Lezioni americane che vuole omaggiare lo scrittore Italo Calvino a cent'anni dalla nascita.

Tra gli ospiti ci saranno Luciano Canfora, Carlo Cottarelli, Claudia Durastanti e i 5 finalisti del premio Campiello.

"Lungomare di libri è un appuntamento che in questi anni ha saputo farsi strada e diventare un punto di riferimento nel panorama variegato degli eventi culturali pugliesi. Siamo orgogliosi del programma ideato quest'anno", ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione a palazzo di città. "Anche quest'anno - ha aggiunto - Lungomare di libri si arricchirà della presenza e del lavoro dei librai del territorio che quotidianamente rappresentano un presidio di cultura nelle nostre città".

"Questa - ha dichiarato l'assessora alla Cultura Ines Pierucci - è una manifestazione nella quale abbiamo fortemente creduto noi, la Regione Puglia e il salone internazionale del Libro di Torino. Abbiamo ideato il programma con i librai, veri protagonisti di Lungomare di libri". (ANSA).