Dal 28/7 il premio PontedilegnoPoesia 2023, scelti i 6 finalisti

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Cristina Alziati, Maura Del Serra, Agnese Fabbri, Baldo Meo, Silvio Raffo ed Enrico Testa sono i vincitori della selezione di PontedilegnoPoesia 2023 e ammessi quindi alla fase finale della 14ma edizione del concorso nazionale di poesia edita, che si terrà dal 28 al 30 luglio nella località turistica dell'Alta Val Camonica.

I sei finalisti presenteranno la loro opera in un confronto-dialogo con il pubblico. La giuria - composta da Nina Nasilli (presidente), Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso, Vincenzo Guarracino e Giuseppe Langella - ha preso in esame i 74 testi pervenuti quest'anno.

Il 30 luglio si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale verrà consegnato il riconoscimento Franco Loi-PontedilegnoPoesia 2023 alla carriera a Eugenio De Signoribus.

PontedilegnoPoesia aprirà la serie di eventi della rassegna 'Una montagna di cultura...la cultura in montagna' - promossa da MirellaCultura con la collaborazione di Pro Loco e Biblioteca Civica - che, fino al 16 agosto, proporrà serate su diversi argomenti. La prima parte è dedicata alla Val Camonica, a seguire, teatro, sport, viaggi, tv e infine musica con un mini-festival intitolato 'Il silenzio delle cime, la bellezza della musica'.

I vincitori assoluti delle scorse edizioni di PontedilegnoPoesia sono Franco Loi (2010), Milo De Angelis (2011), Franca Grisoni (2012), Maurizio Cucchi (2013), Giuseppe Grattacaso (2014), Franco Buffoni (2015), Umberto Piersanti (2016), Vivian Lamarque (2017), Giancarlo Pontiggia (2018), Massimo Migliorati (2019), Eva Taylor (2020), Paolo Ruffilli (2021) e Alberto Bertoni (2022). (ANSA).