Gli Hikikomori, raccontati in un fumetto

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - MARIA SARA MIGNOLLI - ALESSANDRO LOCATI, 'IL RE ESCLUSO' (FELTRINELLI COMICS, PP. 144, EURO 19) Il re escluso è il titolo di questa graphic novel che ha come tema gli Hikikomori, parola giapponese che significa 'stare in disparte'. Gli Hikikomori sono giovani - spesso tra i 14 e i 30 anni - che rifiutano ogni tipo di contatto con l'esterno. Vivono chiusi nella stanza, talvolta sigillano le finestre per non vedere la luce del sole. Un isolamento che nasce da depressione e ansia sociale. L'adolescente protagonista di questo romanzo a fumetti ha avuto un'infanzia felice: numero uno in tutto, coccolato in famiglia. Un vero e proprio Re. Plasmato nel mito della perfezione, davanti alle prime difficoltà crolla. Accumula delusioni e si chiude in se stesso.

Non si sente accettato dagli altri e, a poco a poco, non vuole più andare a scuola. Sigillato tra quattro mura: 'uscivo solo quando tutti dormivano, di nascosto, per andare in bagno o in cucina. Il giorno e la notte si confondevano. Nel mio nuovo mondo non c'era più distinzione. Anche il tempo si era fermato.

Anzi, era cambiato, era diventato irreale, sospeso. Tutto mi era indifferente e distante'. La solitudine come difesa: 'Ero disgustoso per il mondo reale, ma lì, chiuso nella mia stanza, ero di nuovo un re', spiega il protagonista, in una vignetta.

Trascorre le giornate davanti al pc, a mangiare e giocare: 'iniziavo a vincere ai tornei on line. Avevo letto che si potevano guadagnare più di 100mila dollari l'anno. Pensavo che sarei potuto diventare uno di quei player professionisti'. Vive per i videogame. Si immerge 'nel guscio caldo' della sua alcova e vi resta per sei anni.

Gli autori del libro sono Maria Sara Mignolli - che è stata direttrice didattica e insegnante del Museo del Fumetto di Milano -, e Alessandro Locati, fumettista e illustratore.

