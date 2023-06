Jovanotti e il viaggio alle Conversazioni di Capri

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Le Conversazioni, festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, torna in Italia con la 18/a edizione dal 20 giugno al 2 luglio, dopo gli incontri di New York. Per la prima volta ospite della manifestazione culturale a Capri sarà Lorenzo Jovanotti. Tra gli scrittori italiani interverranno a Roma Nadia Terranova, Mattia Feltri, e ad Anacapri Massimiliano Virgilio, Igiaba Scego, Vanessa Roghi. A piazzetta Tragara, Antonio Monda dialogherà con altri protagonisti della letteratura contemporanea come Hari Kunzru, Katie Kitamura, Joshua Cohen e John Banville. Il tema scelto per il 2023 è il viaggio/journey, dal viaggio di piacere a quello che si compie per migliorare la propria condizione o perché mossi dalla disperazione. Dal viaggio interiore e spirituale a quello che ogni artista compie nel proprio percorso creativo. Al via gli incontri a Roma a Palazzo Merulana (via Merulana 121 - ore 19), sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi. Dal 25 giugno il Festival sbarca come di consueto sull'isola azzurra. I primi tre appuntamenti si terranno a Villa San Michele di Anacapri (ore 19), il 28 giugno (ore 19), apertura a Piazzetta Tragara con Jovanotti. Il programma proseguirà il 29 giugno con il romanziere e giornalista britannico Hari Kunzru; il 30 giugno sarà la volta della scrittrice americana Katie Kitamura; lo scrittore statunitense Joshua Cohen premio Pulitzer nel 2022 sarà il protagonista della conversazione del 1 luglio e John Banville, romanziere irlandese già vincitore del Man Booker Prize, chiuderà il festival il 2 luglio.

In occasione degli appuntamenti di Capri, gli ospiti protagonisti hanno scritto un proprio contributo. I testi saranno letti dagli autori stessi e distribuiti al pubblico in apertura di ogni appuntamento. Il festival diffuso conta ad oggi oltre 280 ospiti e dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Roma, Napoli, Capri, Palermo e dal prossimo autunno anche a Milano e Parigi. (ANSA).