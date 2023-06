I titoli vincitori della quarta edizione del Premio Lunelli

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Due, ex aequo, i titoli vincitori della quarta edizione del Premio Biblioteca Bruno Lunelli Un Libro Di Vino: Montagna, Bietti editore, di Massimo Zanichelli e Raccontare il Trentino del vino di Attilio Scienza, Rosa Roncador e Nereo Pederzolli. Queste le motivazioni: ''Montagna è un gran bel libro che prende per mano il lettore e lo accompagna prima tra i vigneti, i tanti vigneti, che pitturano l'Italia dai cinquecento metri in su, poi nelle cantine e infine nelle degustazioni. Montagna non è che il primo titolo di un'impresa titanica che Massimo Zanichelli s'è imposto di compiere, se il seguito si rivelerà alla stessa altezza, si avrà uno straordinario affresco dell'Italia del vino''; ''Metti assieme un acclamato scienziato della vite come Attilio Scienza, un amante della bella scrittura e del buon vino qual è Nereo Pederzolli e una passionale archeologa che risponde al nome di Rosa Roncador ed ecco Raccontare il Trentino del vino, un libro che si legge come un romanzo e che è tra i migliori titoli scritti sul vino di una terra, il Trentino, 'straordinario esempio di biodiversit''' .

Il premio è l'unico in Italia riservato a titoli che abbiano come protagonista il vino e la quarta edizione riguardava i libri editi nel 2022. Della giuria, presieduta da Marcello Lunelli, fanno parte: Carla Bernini, Oscar Farinetti, Eliana Liotta, Chiara Maci, Matteo Marzotto, Alessandro Saviola, Andrea Segrè, Fabio Tamburini. (ANSA).