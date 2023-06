A Francesco Piccolo il Premio "Tomasi di Lampedusa"

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - Il Premio letterario internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa", giunto quest'anno alla 18/a edizione, è stato assegnato al romanzo dello scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo "La bella confusione", pubblicato da Einaudi. La cerimonia di consegna avverrà il 5 agosto prossimo nello scenario dello storico Palazzo Filangeri-Cutò di Santa Margherita Belìce, la Donnafugata del "Gattopardo".

Il riconoscimento è assegnato ogni anno ad un'opera di narrativa di un autore vivente, italiano o straniero, che contenga temi legati alla cultura e all'identità euro-mediterranea. La giuria, dopo la recente scomparsa di Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo dell'autore del "Gattopardo", è presieduta da Salvatore Silvano Nigro, ed è costituita da Mercedes Monmany, Giorgio Ficara e dal figlio di Gioacchino Lanza Tomasi, Giuseppe.

Per la Giuria il romanzo di Francesco Piccolo è "una specie di documentario narrativo" di grande fascinazione, e di profonda lettura critica, che mette in scena tre autobiografie: quella dell'autore stesso e quelle contrapposte e cifrate di Fellini e Visconti nei loro capolavori del 1963, "Otto e mezzo" e "Il Gattopardo".

La cerimonia del Premio si svolgerà all'interno del Festival Gattopardiano, in avvio dal 3 agosto tra letture e incontri con gli autori, musica con noti artisti e l'Orchestra Sinfonica Siciliana, alta cucina, il vino delle migliori cantine e l'ottima pasticceria della Sicilia, ruotando attorno ai personaggi, ai luoghi, alle ambientazioni del romanzo storico più letto di tutti i tempi.

Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall'Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio ha la direzione scientifica di Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte. La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del TaoBuk, il festival di Taormina, che il prossimo 18 giugno ospiterà il vincitore del Premio Tomasi in uno dei panel dedicati agli scrittori contemporanei. (ANSA).