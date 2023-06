UlisseFest 2023, 150 ospiti da Capossela a Mancuso

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Tra caos e poesia, queste due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa faranno da filo conduttore a UlisseFest, la festa del viaggio di Lonely Planet che torna a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, dal 13 al 16 luglio 2023 con 150 ospiti e 50 appuntamenti in 4 giorni, uno in più delle precedenti edizioni. Ideato e organizzato dalla casa editrice Edt, partner di Lonely Planet per l'Italia dal 1992, promosso dal Comune di Pesaro, nell'edizione di quest'anno il Festival, presentato oggi a Roma, festeggia un grande anniversario: i 50 anni della Lonely Planet fondata nel 1973 da Tony e Maureen Wheeler.

Tra gli ospiti: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala, Tony Wheeler.

Grande attesa per i tre concerti in piazza del Popolo. Ad aprire l'edizione 2023, la sera del 13 luglio, sarà Vinicio Capossela con uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle Tredici canzoni urgenti che danno il titolo al nuovo album. Il giorno successivo saranno protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel Concerto mistico per Battiato Torneremo ancora. La figura del grande artista siciliano sarà protagonista già nel pomeriggio con la proiezione e la presentazione del film Franco Battiato - La voce del padrone, vincitore del Nastro d'Argento.

Da oltre oceano arriverà a Pesaro sabato 15 luglio, Eliades Ochoa, uno dei più grandi artisti cubani viventi celebre anche per aver preso parte al Buena Vista Social Club di Ry Cooder.

La festa proseguirà con i Dj set all'Acquedotto, nuovo spazio di intrattenimento di Pesaro, dove si ballerà fino a notte fonda.

Tra i tanti appuntamenti di UlisseFest: ai confini della Terra che ci porterà tra l'altro in Groenlandia e Patagonia. Spazio anche alle destinazioni internazionali e al Bel Paese con in primo piano alcune delle regioni più visitate: Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria, destinazione nella classifica Lonely Planet Best in Travel 2023.

"Il ricco programma della sesta edizione del Lonely Planet UlisseFest vuole dare il suo contributo su questo tema, con l'obiettivo di portare 'il mondo a Pesaro e Pesaro nel mondo', proseguendo il viaggio con questa città, accompagnandola nel suo percorso verso Capitale italiana della cultura" spiega il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro.

"Un grande evento che si inserisce nel ricchissimo programma dell''Estate da capitale' che ci traghetterà al 2024, anno che vedrà Protagonista Pesaro in Italia e nel Mondo come Capitale italiana della Cultura" sottolinea l Sindaco di Pesaro Matteo Ricci. "L'apertura al mondo - e dunque l'esperienza del viaggio - è uno dei valori cardine di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024" afferma Daniele Vimini, Vicesindaco e Assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro. (ANSA).