Storie ad alta tensione, fino al 2 luglio nelle Feltrinelli

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Gialli, noir, hard boiled, crime e paranormale. Le librerie Feltrinelli di tutt'Italia danno spazio all'iniziativa Storie ad alta tensione fino al 2 luglio. Un percorso per esplorare il lato oscuro della narrativa di genere con incontri che vedranno protagonisti giallisti come Stefano Nazzi, Francesco Recami, Enrico Pandiani, Stefania Crepaldi, Laura Sgrò e una serie di iniziative speciali e immersive come gli Itinerari in noir nei luoghi del crimine narrati nei romanzi gialli. Tra gli appuntamenti imperdibili il Murder Mystery #FeltrinelliXCape nelle librerie di Roma, Milano e Genova, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games. Un'occasione per prepararsi a un'estate da brividi che si conferma, secondo l'osservatorio delle librerie Feltrinelli, il periodo dell'anno preferito per chi desidera immergersi nelle atmosfere noir, con un aumento dell'incidenza di vendita dell'11% tra giugno e agosto rispetto all'8,3% dei restanti periodi dell'anno. Un dato che contribuisce a definire anche l'identikt del lettore di gialli, in prevalenza donne di età compresa tra i 45 e i 65 anni che scelgono di acquistare questo genere letterario proprio nel periodo estivo. Su mistero, suspense e tensione anche un'ampia proposta bibliografica disponibile in tutte le librerie e online e tanti approfondimenti a cura di Maremosso, il magazine digitale de lafeltrinelli.it. Dopo Stefano Nazzi in tour con Il volto del male (Mondadori) a Bari, Napoli e Parma e Enrico Pandiani con Ombra (Rizzoli) nella Feltrinelli di Genova, appuntamenti con: Francesco Recami e il suo Colpo grosso ai Frigoriferi milanesi (Sellerio) a Milano (20 giugno), Verona (22 giugno) e Bologna (28 giugno), Raul Montanari che presenta Il disegno magico (Baldini+Castoldi) il 14 giugno a Milano, Stefania Crepaldi con Morire ti fa bella (Salani) nelle Feltrinelli di Padova, Milano e Verona, Stefania Viti con Matcha al veleno (Sonzogno) a Bari il 26 giugno. Tra gli itinerari in noir, percorsi negli angoli misteriosi della Firenze dei romanzi di Leonardo Gori o nelle atmosfere crime della Napoli del commissario Ricciardi, protagonista dell'opera di Maurizio De Giovanni, passando per la Roma postindustirale di Mirko Zilahy e del suo commissario Enrico Mancini. In collaborazione con Lucca Comica & Games vanno in scena le sessioni di gioco Detective per gioco che si svolgeranno il 26 giugno alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano e il 30 giugno nella libreria di via Ravegnana a Bologna con Prospect Detective (Unalfabeta), Hidden Games - Veleno Verde (MS edizioni), Sherlock Holmes (Asmodee) e Deckscape (DV Giochi). L'inedito Murder Mystery #FeltrinelliXCape coinvolgerà i lettori in un'esperienza immersiva presso le Feltrinelli Roma viale Libia, la Feltrinelli Milano Corso Buenos Aires il 25 e 26 giugno e, infine, la Feltrinelli Genova via Ceccardi il 27 e 28 giugno.

