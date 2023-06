Mare di Libri, a Rimini il festival dei ragazzi che leggono

(ANSA) - RIMINI, 14 GIU - Mare di Libri, il Festival dei Ragazzi che leggono, torna ad animare il centro storico di Rimini dal 16 al 18 giugno, con partecipanti, volontari e ospiti da tutta Italia e dall'estero. I giovani saranno come sempre protagonisti di questa manifestazione, giunta alla sedicesima edizione. La rassegna conta circa 40 appuntamenti, divisi in 30 eventi frontali cui si aggiungono 11 laboratori e discussioni aperte intergenerazionali su temi contemporanei, dialoghi tra generi e generazioni, tra ragazzi e ragazze e gli autori e le autrici. Il format più classico è quello dell'incontro con l'autore, e in molti casi l'intervista è affidata a giovani di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia. Tra gli ospiti italiani confermati: Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Igor De Amicis, Antonio Ferrara, Cecilia Randall. Non mancheranno gli ospiti stranieri: Anne Fine, Guus Kuijer e Dark Visser. Tra le novità c'è quella relativa al Premio Mare di Libri, giunto alla decima edizione, che per la prima volta si apre alla nuova categoria della Graphic Novel.

Tre gli eventi durante i quali si rifletterà su grandi temi della contemporaneità - parità, scuola, lavoro - con il format "1 parola 2 generazioni". Il format dedicato ai generi narrativi tratterà di fantasy, criminalità, narrazioni giovanili e riscritture mitologiche e ogni appuntamento si svilupperà come una conversazione a due voci tra due autori e il pubblico.

Quest'anno gli anniversari da celebrare sono tre: venerdì lo spettacolo "Cammelli a Barbiana" racconterà la figura di Don Milani, mentre sabato sera sarà la volta di Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo che interverranno su Italo Calvino. Domenica chiuderà il festival una serata dedicata al mondo Disney, con letture di Nadia Terranova, Giusi Marchetta e la conduzione di Manlio Castagna al Teatro Galli. (ANSA).