Al via a Cortina la grande estate degli autori

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - La più grande estate con le autrici e gli autori all'ombra delle Dolomiti sta per cominciare: apre la stagione culturale di Cortina d'Ampezzo con la 28/a edizione di Una Montagna di Libri. Per quest'anno è previsto un programma da record, con cinquanta incontri con l'autore tra letteratura, attualità, scienza e arte, quasi un evento al giorno.

La rassegna si terrà dal 7 luglio al 14 ottobre 2023. "Ci incontriamo al crocevia delle letterature, per capire di più dei tempi complessi in cui viviamo, moltiplicando le esperienze possibili intorno ai libri, tra escursioni nella natura, sui prati, nell'aria fresca delle Alpi. Con alcune delle voci e delle pagine più interessanti in Italia, dall'Europa e dal mondo", dice Francesco Chiamulera, responsabile del festival, presentando a Venezia l'iniziativa.

Una Montagna di Libri sfoglierà le pagine di narratori italiani e del mondo del calibro di Azar Nafisi, Giancarlo De Cataldo, Vivian Lamarque, Paolo Malaguti, Enrico Brizzi, Elisabetta Rasy, Mauro Covacich, Marta Cai, Silvia Ballestra, Tommaso Pincio, Benedetta Tobagi, Filippo Tuena, Camilla Baresani, Olesya Yaremchuk, Pamela Ferlin, Alessandro Mezzena Lona. Ascolterà le voci della cultura, della scienza, della montagna, dell'arte come Guido Tonelli, Yaroslav Hrytsak, Pascal Bruckner, Vito Mancuso, Nello Cristianini, Carlo Barbante, Alex Schwazer, Andrea Monda, Yaryna Grusha Possamai, Andrea Monti, Marina Valensise.

Interpellerà protagonisti assoluti dell'informazione e del giornalismo, in particolare a proposito dell'invasione russa dell'Ucraina, come Jacopo Iacoboni, Giulia Pompili, Stefano Pelaggi, Marta Ottaviani, Bruno Vespa, Enrico Mentana, Beppe Severgnini, Marco Tarquinio, Chiara Clausi, Christian Rocca, Giovanni Viafora, Alessandro Russello, Marisa Fumagalli, Massimo Spampani, Massimo Mamoli, Alessandra Tedesco, Fabrizio Brancoli, Paolo Cagnan, Alessandro Zangrando, Davide Tortorella, Sara D'Ascenzo, Carlo Arrigoni, Massimo Spampani, Marco Dibona.

Porterà in scena lo spettacolo, il cinema, il teatro, con Marina Cicogna, Antonio Monda, Giuseppe Cruciani, Alberto Mattioli, Paolo Valerio, Annina Pedrini, Jan Sedmak. E ancora, Gennaro Sangiuliano, Gea Politi, Cristiano Seganfreddo, Cristina Noacco, Lorenzo Sassoli de Bianchi, Cristiano Corazzari, Gianluca Lorenzi, Roberta Alverà, Vera Slepoj, Monica De Mattia, Paolo Maria Noseda, Sarah Cuminetti, Paolo Corsini, Michele Uliana, Giovanna Melloni, Silvia Benazzi, Giacomo Bassi. (ANSA).