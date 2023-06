A Tutto Volume, ospiti Castillo, Carofiglio, Rutelli

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - A Tutto Volume, XIV edizione. Al via il 15 giugno, a Ragusa, il festival letterario diretto da Alessandro Di Salvo e promosso dalla Fondazione degli Archi.

'Sono orgoglioso ed entusiasta di lanciare la XIV edizione di A Tutto Volume - dichiara Di Salvo - perché a guardare indietro il festival ha una sua storia, di strada ne abbiamo fatta tanta, ma non perdiamo mai la voglia di rinnovare, di perfezionare e di pensare a tutto quello che possiamo fare di nuovo o di diverso per aumentare la qualità e l'originalità del programma senza dimenticare le esigenze del nostro pubblico'.

Il festival si aprirà con una serata in ricordo di Piero Angela.

Tra gli ospiti di questa edizione lo scrittore spagnolo Javier Castillo, trentasei anni, nuova star mondiale del thriller con oltre un milione di libri venduti, i suoi romanzi sono tradotti in più di sessanta paesi. Con Salani ha pubblicato il bestseller 'La ragazza di neve', da cui è stata tratta una serie Netflix di successo.

Altri nomi in cartellone: Alice Basso, Annalena Benini, Matteo B. Bianchi, Fausto Brizzi, Mario Calabresi, Gianrico Carofiglio, Gherardo Colombo, Elena Di Cioccio, Marcello Fois, Paola Mastrocola, Francesco Piccolo, Agnese Pini, Luca Ricolfi, Francesco Rutelli, Gaia Tortora.

Il festival è stato selezionato tra i 30 più rappresentativi d'Italia al Salone del Libro di Torino.

"A Tutto Volume - dichiara Peppe Cassì, sindaco di Ragusa - ha dimostrato e dimostra, anno dopo anno, di essere una manifestazione di primissimo livello. Grazie all'impegno di chi la organizza e promuove, di chi la sostiene, di una comunità intera che partecipa e accoglie, autori ed editori fanno quasi a gara per ritrovarsi davanti a un pubblico 'affamato' di libri e di cultura come il nostro. Nella realtà di oggi, fatta di slogan e di strepiti, A Tutto Volume ci restituisce il diritto alla complessità, al confronto, al saper discernere'. (ANSA).