Stella Pulpo racconta l'eros in un libro

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - STELLA PULPO, 'C'ERA UNA VOLTA IL SESSO' (FELTRINELLI, PP. 224, EURO 17) Un'ode all'edonismo, un invito a lasciarsi andare senza tentennamenti, questo nuovo libro della tarantina Stella Pulpo (1985), scrittrice dallo stile ironico e vivace, una delle autrici più apprezzate del web, nota con l'appellativo 'la Vagi', soprannome che richiama il suo celebre blog 'Memorie di una Vagina' che l'ha portata al successo.

'Nel sesso c'è tutto: il sé e l'altro. C'è la sconfitta della solitudine, del tempo, dell'alto, del basso, della caducità irriducibile delle nostre esistenze. Nel sesso c'è la spinta fisica alla vita', afferma Stella Pulpo in 'Cera una volta il sesso' e sottolinea:'Il sesso è il contatto, l'abbandono, la sospensione, la perdita, la vertigine inguinale, il desiderio autentico, la fragilità e l'onnipotenza. Tutto insieme. Il sesso è la libertà assoluta di essere un corpo che gode, insieme a un altro corpo che gode. Il sesso è l'incontro di due teste, nel punto più intimo, più spogliato, della loro identità'.

Sensi, passionalità, eros come un toccasana per corpo e spirito:'Abbiamo rimosso il piacere dallo spettro dei nostri bisogni, rimpiazzandolo col consumo, lo show-off neoliberista, lo storytelling, fino a dimenticare cosa sia davvero, e quanto sia essenziale per il nostro benessere: per sentirsi all'occorrenza liberi. Vivi nel senso più virtuoso del termine', scrive Pulpo. (ANSA).