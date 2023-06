Postorino guida la cinquina dei finalisti del Premio Strega

Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) guida la cinquina finalista del premio Strega, con 217 voti. Seguono la scomparsa Ada D'Adamo con Come d'aria (Elliot), Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo) e Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori). La proclamazione a Benevento, al Teatro Romano. L'elezione del vincitore il 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Ada D'Adamo, con Come d'aria (Elliot), ha ricevuto 199 voti; Maria Grazia Calandrone, con Dove non mi hai portata (Einaudi), 183 preferenze; Andrea Canobbio, con La traversata notturna (La nave di Teseo), 175 voti; Romana Petri, con Rubare la notte (Mondadori), 167 voti. Questi i voti ottenuti dagli altri libri in gara: Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), 158 voti; Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), 145 voti; Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri) 136 voti; Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore), 135 voti; Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio), 117 voti; Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), 89 voti; Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani), 67 voti.