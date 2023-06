A Milano gli Italian Podcast Awards

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Non solo un premio, ma tre giornate di panel, networking, case study e incontri per la community degli ascoltatori: si terrà a Milano, dal 9 all'11 giugno, Il Pod - l'Italian Podcast Awards, il primo premio nazionale dedicato ai migliori contenuti di qualità fioriti durante l'anno. Il premio è organizzato da Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori fondatori del progetto di divulgazione culturale Tlon, e dal produttore Fabio Ragazzo.

Oltre alle premiazioni, tra le novità di questa seconda edizione ci sono le due giornate preliminari (9 e 10 giugno) con approfondimenti, incontri e podcast live negli spazi del Mare Culturale Urbano, un appuntamento per andare alla scoperta del mondo del podcasting. Domenica 11 giugno, al Teatro Carcano, si terrà la serata di premiazione che vedrà un vincitore per ognuna delle 16 categorie in concorso e tre super premi. Oltre al Podcast dell'Anno (scelto dalla giuria tra i vincitori delle categorie), sarà conferito il premio per il Miglior Podcast votato dal pubblico (premio sostenuto da Amazon Music) e quello per il Podcast Indie dell'Anno. (ANSA).