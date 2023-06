Strega Giovani, vince Ada d'Adamo con Come d'aria

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Ada d'Adamo, con il romanzo "Come d'aria" (Elliot), è la vincitrice della decima edizione del Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, Media Partner Rai, sponsor tecnico IBS.it. La vincitrice è stata annunciata da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, durante l'evento condotto da Loredana Lipperini che si è svolto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini ("Siamo felici di ospitare per la prima volta a Napoli una premiazione Strega e sopratutto che sia quella dedicata ai giovani lettori"). È stato Andrea D'Angelo, vicepresidente di Strega Alberti, a consegnare il premio ad Alfredo Favi, marito della scrittrice scomparsa lo scorso 1°aprile. "Un libro che dovrebbero leggere tutti. È significativa per me questa premiazione a Napoli che è la mia città e quella che ci ha fatto conoscere" ha detto Favi molto emozionato.

Quello di Ada d'Adamo, con 83 preferenze su 503, è stato il libro più votato da una giuria di ragazzi tra i 16 e i 18 anni di 91 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero. Al secondo e terzo posto si sono classificate Rosella Postorino, autrice di Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 64 voti, e Carmen Verde con Una minima infelicità (Neri Pozza), con 60 voti. Lorena De Vita, Ufficio relazioni esterne di BPER Banca, ha annunciato il Premio Strega Giovani per la migliore recensione ad Hasan Arda Fenerci, del Liceo Italiano I.M.I. di Istanbul, che ha ricevuto una borsa di studio offerta dalla Banca. Ex aequo il Premio Leggiamoci 2023 Fiction for Future: a Irene D'Onghia, per il racconto grafico Siamo a casa, Paul; Anita Elsa Carosi, per Il mio racconto; Flavia Nastro, per il racconto grafico La natura digitale. Hanno partecipato Giovanna Sonnino e Giuseppe Tantillo, attori della serie Mare fuori. Al termine della premiazione visita nella bellezza della nuova sezione Campania Romana del Mann. (ANSA).