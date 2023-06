Letterature, Lo Cascio e Atwood tra gli ospiti

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, fra gli appuntamenti più attesi dell'Estate romana. Questa edizione è dedicata a Italo Calvino, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita.

Letterature è pensato non solo per i bibliofili - l'obiettivo della manifestazione è avvicinare sempre più lettori alle opere degli autori più autorevoli del panorama italiano e internazionale. Cinque le serate in programma: 3, 5, 9, 11 e 13 luglio, nello Stadio Palatino, all'interno del Parco Archeologico del Colosseo. In calendario letture, musica dal vivo, ed esibizioni di artisti e acrobati del circo contemporaneo. Tra gli ospiti: lo spagnolo Fernando Aramburu, vincitore del Premio de la Crítica 2016, del Premio Nacional de Narrativa 2017 e del Premio Strega Europeo 2018; il francese Jean-Baptiste Del Amo, vincitore del Prix Goncourt du Premier Roman 2008 e del Prix du Roman Fnac 2021, e la canadese Margaret Atwood, due volte vincitrice del Booker Prize, più volte candidata al Nobel per la Letteratura, tra le maggiori voci della narrativa e della poesia canadese. Fra gli italiani saranno presenti Nicola Lagioia e Paolo Giordano. Sarà ospite anche l'attore Luigi Lo Cascio.

