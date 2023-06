Festa a Sestri Levante, 600 fiabe e eventi all'Andersen Festival

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Più di 600 fiabe inedite a tema libero provenienti da diversi Paesi del mondo e oltre 100 appuntamenti animeranno la 56/a edizione del Premio internazionale Andersen-Baia delle Favole e il 26/o Andersen Festival in programma dall'8 al 18 giugno a Sestri Levante (Genova). Il ricchissimo calendario di spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e circo, incontri con scrittori, narrazioni, apparizioni, percorsi esperienziali, laboratori creativi è stato presentato a Genova dalla direttrice artistica del festival Marina Petrillo, dall'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e dal sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas. Tra gli ospiti attesi il poeta Franco Arminio nel ruolo di testimonial del premio, che porterà uno spettacolo nella sezione 'Narrazione e teatro', Simone Cristicchi, Lella Costa, Stefano Massini, Mdm, Mario Perrotta, Hania Rani, Benedetta Tobagi con un racconto sulla Resistenza delle donne, Federica Pellegrini con la sua autobiografia 'Oro', Laurence Tremblay Vu. "Il claim della 26/a edizione sarà La Festa, intesa come rito di condivisione di una comunità. - spiega Petrillo - Un suggestivo palco palafitta sarà installato nella Baia del Silenzio, a pochi metri dalla spiaggia dove si troverà il pubblico, gli spettacoli dalle baie si sposteranno per strade, piazze, parchi e boschi fino alla terrazza panoramica del Parco Urbano di Monte Pagano".

Il festival presenterà l'anteprima nazionale di un grande evento di teatro en plein air sui temi del cambiamento climatico: 'Dopo la Tempesta' e ricorderà nel centenario dalla nascita Italo Calvino con due spettacoli. "È un evento importante - ha detto Sartori - che dimostra quanto la cultura possa essere un volano per il turismo". "Per la prima volta almeno un paio di eventi del festival che si svolgevano nel centro storico si terranno nei quartieri periferici di Sestri Levante - sottolinea Solinas -, quartieri che non sono considerati centrali, dove abitano il grosso della popolazione e molti bambini di Sestri Levante". (ANSA).