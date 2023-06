Torna in libreria Acido Lattico di Saverio Fattori

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - 'ACIDO LATTICO', SAVERIO FATTORI (CN Edizioni, pp.202, 16 euro) Dopo essere stato riproposto con successo in lettura integrale dal programma di Radio 3 Ad Alta Voce, torna il libreria dopo 15 anni dalla prima uscita Acido Lattico, il noir di Saverio Fattori che tratta del tema del doping nello sport, presentato alla recente Fiera del Libro di Torino.

"Il tema del doping come rifiuto dei propri limiti genetici, della ricerca di un corpo-macchina sempre più performante e resistente all'invecchiamento - si spiega nella scheda di presentazione - è sempre più presente nella nostra società, e non interessa solo atleti professionisti, le pulsioni di un vero atleta spesso sono le stesse di ogni essere umano e il romanzo si propone appunto di andare oltre al mondo dello sport. Claudio Seregni è un antieroe che sa di essere forte, ma non abbastanza forte per essere un atleta a livello mondiale di prima fascia e sente la via della chimica come unica e ultima possibilità per una vita che non ha uscite di sicurezza. La sua è un'esistenza fatta di allenamenti estenuanti e insidiata dalla perenne paura del fallimento. Le sue certezze iniziano a sgretolarsi quando inizia una corrispondenza via mail con una giovane promessa non mantenuta dell'atletica leggera, Chiara Arlati, è stata una meteora, una "Shirley Temple dell'atletica", e indagare sul mistero del suo passato porta la narrazione su un territorio noir".

Giovedì 8 giugno alla Biblioteca Comunale di Molinella (Bologna) il concittadino Saverio Fattori, dialogherà con Aurelio Del Sordo della Compagnia del Caffè. (ANSA).