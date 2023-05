SlowFood e il ghiotto "hardware gastronomico" della pizza

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - ANTONIO PUZZI, 'IL MONDO DELL PIZZA' (Slow Food Editore, pp. 240, euro 19,00) Il manuale "Il mondo della pizza" di Slow Food Editore apre un nuovo capitolo sull'indagine a 360 gradi del mondo della pizza: nozioni, temi, storia e strumenti pratici consentono al lettore di avvicinarsi da più angolature a un simbolo indiscusso della cucina nazionale. Punto di partenza del manuale è la storia, collegata all'evoluzione sociale della pizza nel corso degli anni. Vi sono descritte le tecniche e gli strumenti tradizionali applicati alla contemporaneità. "Il mondo della pizza" è quindi uno strumento di training della pizza, fornendo tutte le informazioni necessarie per imparare e replicare i tanti stili di pizza che l'Italia ha da offrire, anche comodamente a casa propria. Apre il volume la prefazione di Marino Niola, antropologo e docente all'università degli studi di Napoli, che definisce la pizza come "un hardware gastronomico compatibile con qualsiasi software", capace di appagare ogni palato in ogni sua versione.

I maestri napoletani, secondo Niola, interpretano la pizza in maniera inconfondibile grazie a una tecnica tramandata attraverso i secoli. Le ricette nell'ultima sezione del manuale sono state firmate dai maestri dell'arte bianca della pizza, offrendo un ampio spettro della cultura italiana della ricetta in tutte le sue sfumature e stili. Dai classici napoletani alle focacce, dalle pizze contemporanee alle fritte, dalle pizze in teglia a quelle al tegamino o nel ruoto, il manuale offre più di 50 interpretazioni facili da riprodurre anche tra le mura di casa (con un buon forno adatto, però). (ANSA).