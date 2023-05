Atlas in cima alla classifica del Giornale della Libreria

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - C'è Atlas. La storia di Pa' Salt (Giunti) in cima alla classifica del Giornale della Libreria dei libri più letti a maggio. Ultimo capitolo della saga best seller Le sette sorelle, il romanzo esce in contemporanea in tutto il mondo a quasi due anni dalla scomparsa dell'autrice Lucinda Riley, cofirmato dal figlio Harry Whittake.

Ogni quattro settimane il magazine dell'Associazione Italiana Editori (Aie) pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti. Le prime 10 posizioni sono in libera consultazione, è necessario registrarsi gratuitamente su www.giornaledellalibreria.it/categorie/le-classifiche-19.html per le successive.

In seconda troviamo Tre ciotole, il nuovo titolo di Michela Murgia: una raccolta di racconti pubblicata da Mondadori. In terza, Il passeggero, l'atteso ritorno di Cormac McCarthy, in Italia per Einaudi.

Appena oltre il podio, Pera Toons piazza il suo Divertimenti, sempre edito da Tunué: mai così in alto nelle classifiche generali. D'altronde, sono suoi ben cinque titoli della top 10 dei fumetti del mese. In quinta posizione, Always Publishing vede consolidarsi l'inatteso successo di Tillie Cole, con Dammi mille baci; in sesta troviamo ancora Spare, il minore edito da Mondadori. C'è Marco Malvaldi in settima posizione, con il giallo storico Oscura celeste (Giunti); e il nuovo romanzo di Erin Doom, fresca uscita dall'anonimato, in ottava: Enigma, pubblicato sempre da Magazzini Salani. A chiudere la top 10 ancora un romance italiano scritto sotto pseudonimo - Innamorati pazzi di Felicia Kingsley, Newton Compton Editori - e il nuovo di Dario Bressanini, chimico, divulgatore e youtuber: Fa bene o fa male? Manuale di autodifesa alimentare edito Mondadori. Nella classifica bambini due autori per adulti scalfiscono il consueto podio di Harry Potter. Sono Mauro Corona con Le cinque porte (Mondadori) e Umberto Galimberti con Le parole di Gesù (illustrato da Ludwig Monti e pubblicato da Feltrinelli).

(ANSA).