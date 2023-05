Books, un festival dedicato ai libri d'arte e d'artista

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Un festival dedicato ai libri d'arte e d'artista approda per la prima edizione al MamBo di Bologna da oggi al 28 maggio: è Brooks, a cura di Danilo Montanari e Lorenzo Balbi. Nato dall'idea di non disperdere l'eredità di due manifestazioni fondamentali del settore - Artelibro, Festival del Libro d'Arte che si è svolto a Bologna dal 2003 al 2014, e Flat-Fiera Libro Arte Torino, appuntamento internazionale che ha animato il capoluogo piemontese dal 2017 al 2019 - Books intende posizionarsi in un segmento "laterale" seppur non strettamente alternativo al fenomeno delle fiere, con l'obiettivo di proporre, grazie al libro come medium, contenuti e occasioni che facilitino il rapporto diretto, di conoscenza e scambio, tra artisti e collezionisti, senza rinunciare a una vocazione di mercato.Per la prima edizione di Books, gli spazi della Sala delle Ciminiere accolgono circa 40 espositori, librai ed editori del settore, italiani e internazionali, presenti con veri e propri progetti sul libro d'arte. Accanto ai tavoli degli espositori, nove focus espositivi: dalla presentazione di tutti i libri d'artista di Franco Vaccari ai cinque libri nati negli anni Settanta dalla collaborazione tra Claudio Parmiggiani e Mario Diacono; dai libri in edizione limitata di Paolo Ventura a tutti i libri curati da Luigi Ghirri durante la sua attività di artista e fotografo; dai libri d'artista di Daniela Comani dagli anni Novanta a oggi fino a una selezione della produzione di Jacopo Benassi, una presentazione della produzione editoriale di Maurizio Nannucci e un omaggio postumo all'artista Irma Blank. Un focus monografico sarà riservato a Giorgio Maffei, con circa 50 libri da lui curati. Un programma di talk e conversazioni arricchirà la tre giorni e avrà come cardine la lectio di Anne Moeglin-Delcroix, autrice di "Esthétique du livre d'artiste" (1997). (ANSA).