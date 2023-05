Primo festival 'Collega-menti' a Udine su temi di attualità

(ANSA) - UDINE, 25 MAG - Sei giornate, 22 incontri e uno spettacolo teatrale, 75 le personalità dal mondo delle scienze, dell'arte e dell'informazione, per discutere e confrontarsi tra esperti, mondo accademico e grande pubblico, su temi di urgente attualità, come cambiamento climatico, rivoluzione digitale, lavoro, salute, crisi demografica, diritti, social media. Sono i numeri del 1/o Festival "Collega-menti", organizzato dall'Università di Udine, in programma da giovedì 8 a sabato 10 e da giovedì 15 a sabato 17 giugno a Palazzo di Toppo Wassermann, nel capoluogo friulano.

Il festival, che si propone come sguardo interdisciplinare e invita a leggere la realtà attraverso l'incrocio di saperi e discipline, prospettive e punti di vista diversi, è stato presentato dal rettore dell'ateneo Roberto Pinton, e da Elisabetta Scarton, delegata del rettore al Public Engagement.

"Il festival è una delle iniziative di terza missione con cui l'Ateneo vuole rafforzare il proprio ruolo come agente di sviluppo economico, sociale, culturale del territorio - ha spiegato il rettore - questo impegno si realizza attraverso una forte interazione con il sistema economico-produttivo, il dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni locali, il confronto con la cittadinanza attraverso un percorso divulgativo condiviso".

Il festival "Collega-menti" nasce da un'idea di Multiverso (multiversoweb.it) e Osservatorio sulla Multidisciplinarietà dell'ateneo. Gli eventi in calendario sono a ingresso gratuito, compreso lo spettacolo teatrale "Earthbound" di e con Marta Cuscunà, preceduto da un dialogo tra Roberto Battiston e Massimo Bernardi.

"Durante il festival - ha sottolineato Elisabetta Scarton - una folta rappresentanza di docenti dell'università di Udine, affiancata da colleghi e specialisti di altri atenei e centri di ricerca, informerà il pubblico sulle proprie ricerche e lo coinvolgerà per recepire osservazioni, provando a rispondere o immaginare e costruire assieme nuove prospettive".

Tra gli ospiti di questa prima edizione ci sono, tra gli altri, Massimiliano Tarantino, Luigi Ferrajoli, Nicola Gasbarro, Silvio Garattini, Giovanni Boniolo, Gaetano Azzariti e Marina Lalatta Costerbosi. (ANSA).