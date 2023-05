Premio Strega, al Ducale gli autori che partecipano fase finale

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Prende il via mercoledì 31 maggio alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il programma di Genova Capitale del libro 2023. I lettori potranno assistere a un incontro con i candidati del Premio Strega che, aggiudicandosi il passaggio al secondo step, sono entrati nella fase finale del più prestigioso riconoscimento letterario italiano. Saranno presenti Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Gian Marco Griffi, Vincenzo Latronico, Romana Petri, Igiaba Scego, Maddalena Vaglio, Carmen Verde, oltre a Loretta Santini di Elliot editore che presenterà Come d'aria di Ada D'Adamo; Rosella Postorino e Silvia Ballestra che si collegheranno in video. Il dodicesimo autore, Andrea Tarabbia, non potrà essere presente all'appuntamento. L'incontro sarà moderato da Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, e Giacomo Montanari, coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova. Sono stati proprio Bertolucci e Montanari a stilare il progetto 'A Pagine spiegate' con il quale Genova si è aggiudicata la medaglia di Capitale del Libro 2023. Il passaggio di consegne con la città di Ivrea si è svolto ufficialmente domenica scorsa, nel corso di un incontro presso Salone del Libro di Torino, cui ha partecipato anche il sindaco di Genova Marco Bucci.

"Mercoledì 31 maggio sarà una grande serata per Genova - sottolinea il sindaco Marco Bucci -. Avere nella nostra città gli autori finalisti del Premio Strega è motivo di orgoglio e segna l'inizio di un anno ricco di eventi che vedranno Genova protagonista". Il programma di Capitale del Libro prevede un vasto numero di attività sul territorio con letture pubbliche e interventi strutturali alle biblioteche cittadine, attività educative e mostre. Ideale conclusione di questo ricco carnet di proposte sarà la XIII edizione de La Storia in Piazza, il cui focus - dal 14 al 17 marzo - sarà 'Libro e Libertà' e si svolgerà come sempre negli spazi di Palazzo Ducale. (ANSA).