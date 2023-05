Gospodinov vince l'International Booker Prize con Cronorifugio

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov e la traduttrice Angela Rodel sono i vincitori dell'International Booker Prize con il romanzo Time Shelter (in Italia pubblicato da Voland con il titolo Cronorifugio) ed è la prima volta per un libro in bulgaro. Il prestigioso premio riconosce opere di narrativa di tutto il mondo che sono state tradotte in inglese e il premio di 50.000 sterline (circa 57mila euro) è diviso equamente tra l'autore e il traduttore. "È un romanzo che invita alla riflessione e alla vigilanza tanto quanto ci commuove, perché il linguaggio - sensibile e preciso - riesce a cogliere, in chiave proustiana, l'estrema fragilità del passato", ha detto la presidente Leila Slimani.

Nato nel 1968, il romanziere e poeta Gospodinov è l'autore bulgaro moderno più acclamato a livello internazionale. Le sue opere sono tradotte in 25 lingue. Parlando del riconoscimento, Gospodinov ha affermato che "questo incoraggia gli scrittori non solo del mio paese, ma anche dei Balcani, che spesso si sentono fuori dalla sfera dell'attenzione anglosassone". Rodel è originaria dello Stato americano del Minnesota, ma vive e lavora in Bulgaria. Le sue traduzioni in poesia e in prosa sono state pubblicate su riviste letterarie e antologie. Nel 2014 le è stata concessa la cittadinanza bulgara per il suo lavoro e il contributo alla cultura bulgara. "Dobbiamo non solo riconoscere i traduttori, ma anche metterli sullo stesso piano degli autori", ha detto Rodel ai giornalisti. (ANSA).