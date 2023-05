Prima consulta lingua-mondo della Società Dante Alighieri

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Abitare, scrivere o parlare una lingua come se fosse un mondo: da questa idea nasce la Consulta lingua-mondo della Società Dante Alighieri, voluta dal presidente Andrea Riccardi, che sarà presentata a Roma martedì 30 maggio in occasione della Giornata della Dante 2023.

La lingua è infatti per sua natura un insieme inclusivo poiché è specchio della dinamicità dei suoi parlanti; è un "mondo da abitare" che cambia costantemente e si apre ad accogliere apporti di altre lingue e culture. Il progetto e i suoi obiettivi - presentazioni di libri, incontri, mostre - saranno presentati al pubblico martedì 30 maggio, alle ore 11, presso la sede romana della Società Dante Alighieri a Palazzo Firenze con autrici e autori che hanno già aderito e, in parte, che avevano partecipato anche al progetto "Pagine di Confronti".

L'incontro sarà introdotto dal presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi, cui seguirà l'intervento della vicepresidente Edith Bruck, scrittrice, traduttrice e testimone della Shoah, ungherese e naturalizzata italiana, secondo cui l'italiano è "la lingua della libertà" e che guiderà i lavori della Consulta. Saranno inoltre presenti Jhumpa Lahiri, scrittrice nata a Londra da genitori bengalesi e cresciuta negli Stati Uniti, che ha conseguito un dottorato sul Rinascimento italiano e ha curato una versione in inglese della Divina Commedia, e Kossi A. Komla-Ebri, medico e scrittore togolese-italiano, particolarmente attivo nel valorizzare il ruolo degli autori che come lui sono portatori di "qualcosa di nuovo" nella cultura italiana. L'incontro sarà moderato da Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera.

Alle 12 il segretario generale della Dante Alessandro Masi coordinerà una tavola rotonda con gli scrittori Ubah Cristina Ali Farah, Farhad Bitani, Adrián Bravi, Heddi Goodrich, Gabriella Kuruvilla, Muin Masri, Karim Metref, Ingy Mubiayi Kakese, Clirim Muca, Olena Ponomareva, Alidad Shiri, Bozidar Stanisic, Younis Tawfik e Nadeesha Uyangoda. Interverrà anche, in collegamento, Lucilla Pizzoli, coordinatrice dei Presidi letterari della Società Dante Alighieri. (ANSA).