Paf-Porte Aperte, 60 eventi in 4 giorni al Festival di Cremona

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Oltre 60 appuntamenti nell'arco di quattro giorni, dislocati in 4 location principali della città: parte l'ottava edizione di Paf - Porte Aperte, il festival diffuso dedicato a musica, scrittura e fumetto , dall'8 all'11 giugno a Cremona, che avrà come tema le dis-armonie. In una delle anteprime del Festival sabato 27 maggio alle 18, al Cortile del Museo Archeologico, Paolo Giordano presenterà il suo ultimo romanzo Tasmania (Einaudi).

Fra le novità di questa edizione, gli appuntamenti del giovedì pomeriggio, ospitati nel chiostro di Palazzo Guazzoni Zaccaria e inseriti in un piccolo e innovativo festival nel festival, Alter: le stanze della traduzione. Una serie di incontri con traduttori e traduttrici da lingue diverse con ospiti tra gli altri, Clelia Bettini, Maurizio Bettini, Franca Cavagnoli, Donata Feroldi, Tommaso Pincio, Alessio Torino e Andrea Toscani.

I cortili di tre palazzi storici faranno da cornice agli incontri diurni: Palazzo Affaitati, Palazzo Guazzoni Zaccaria e Palazzo Comunale, mentre gli appuntamenti serali ed i concerti si terranno all'interno del fresco Bastione Medioevale di Porta Mosa, che quest'anno li ospiterà nelle serate di giovedì, venerdì e sabato. All'ora di pranzo, sempre a Palazzo Guazzoni Zaccaria saranno proposti appuntamenti letterari e musicali, intervallati da offerte eno-gastronomiche a tema, curate da realtà locali.

Tra gli autori in primo piano di cui verranno presentate le opere: Maurizio Bettini, Matteo B Bianchi, Maria Grazia Calandrone, Mauro Covacich, Hildegard E. Keller, Antonella Lattanzi, Alessandro Mari, Wu Ming, Mauro Pescio, Tommaso Pincio, Alberto Rollo, Beatrice Salvioni, Igiaba Scego, Alessio Torino. Un reading dell'attore Roberto Citran che leggerà estratti da Una storia semplice di Leonardo Sciascia chiuderà l'11 giugno la manifestazione. Gli appuntamenti su tematiche di attualità vedranno protagonisti, tra gli altri, Carlo Cottarelli, Massimo Polidoro e Marco Valsesia, oltre all'intervento della stand up comedian Laura Pusceddu, all'interno di una collaborazione con il Comitato Pride Cremona.

Spazio alla musica con il cantautore Colombre, la cantante italiana di origini palestinesi Laila Al Habash e il cantautore e rapper gIANMARIA, reduce dai recenti successi sanremesi.

Tre le mostre intorno ai linguaggi del fumetto, della fotografia e dell'arte contemporanea, alcune delle quali dedicate a tematiche ambientali e civili, allestite in collaborazione con altre importanti rassegne culturali come il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Tra gli autori presenti Majid Bita, Claudio Calia, Paola Cannatella, Francesco Cattani, Fumettibrutti, Giuseppe Galeani, Vittorio Giardino e degli autori della rivista Revue Dessinee Italia.

L'immagine dell'ottava edizione, affidata all'illustratrice e fumettista Gabriella Giandelli, ci mostra una prospettiva inedita della piazza di Cremona, in cui un trittico di personaggi onirici ed ironici domina i tetti della cattedrale, promuovendo arte, cultura e dis-armonie in tutta la città.

